Mondiali Qatar 2022: le partite di oggi 29 novembre

I Mondiali in Qatar 2022 sono già alla terza giornata. Ecco le partite che si giocheranno oggi.

Inizieranno oggi pomeriggio alle 16.00 le partite della terza giornata dei Mondiali in Qatar 2022.

Oggi 29 novembre 2022 si disputeranno le gare valide per le qualificazioni agli ottavi di finale del gruppo A e del Gruppo B.

Mondiali Qatar, le partite di oggi 29 novembre 2022: gruppo A

Il gruppo A è composto da: Ecuador, Olanda, Qatar e Senegal. I padroni di casa sono fuori dai giochi già dalla seconda giornata e dovranno competere contro l’Olanda che è caccia dei 3 punti per la matematica qualificazione agli ottavi.

Sfida aperta ed equilibrata invece tra Ecuador e Senegal. Le due partite saranno disponbili su Rai1 e Raisport alle ore 16.00.

Il gruppo B

Il gruppo B è composto da: Galles, Inghilterra, Iran e Stati Uniti d’America. In questo girone è tutto aperto e solo i gallesi devono compiere un miracolo per qualificarsi. Si deciderà tutto al novantesimo minuto. L’ran potrebbe raggiungere un vero e proprio traguardo storico in caso di qualificazione.

Le sfide saranno: Iran-Stati Uniti d’America e Galles-Inghilterra. Entrambi i match andranno in onda alle 20.00 su Rai1 e Raisport.