Inizieranno oggi pomeriggio alle 16.00 le partite degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar 2022.

Oggi, 3 dicembre 2022, si disputeranno le gare valide per le qualificazioni ai quarti di finale.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 3 dicembre: primo ottavo di finale

La prima gara degli ottavi di Qatar 2022 vedrà contro la vincitrice del gruppo A contro la seconda classificata del gruppo B. Dunque Olanda e Stati Uniti d’America (USA) si confonteranno in match a scontro diretto nel quale in caso di pareggio si andrà prima ai supplementari e poi ai rigori.

Da pronostici l’Olanda sembra essere la favorita per il passaggio del turno, ma attenzione agli USA che hanno dimostrato di essere una vera spina nel fianco. Il fischio d’inizio di Olanda-USA è alle 16.00 e andrà in onda su Rai1.

Secondo ottavo di finale

La seconda gara degli ottavi di Qatar 2022 vedrà contro la vincitrice del gruppo C contro la seconda classificata del gruppo D. Si scontreranno quindi Argentina e Australia.

Anche in questo caso il risultato potrebbe essere per molti scontato in quanto l’esperienza e l’organico dei sudamericani li vede come i favoriti, ma l’Australia ha dimostrato di potersela giocare e quindi non regalerà nulla. In caso di pareggio si andrà anche qui ai supplementari e poi ai rigori. Il fischio d’inizio di Argentina-Australia è alle 20.00 e la partita andrà in onda su Rai1.