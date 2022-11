Continua la terza giornata dei gironi di qualificazione per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar 2022. Ecco le partite di oggi.

Inizieranno oggi pomeriggio alle 16.00 le partite della terza giornata dei Mondiali in Qatar 2022.

Oggi, 30 novembre 2022, si disputeranno le gare valide per le qualificazioni agli ottavi di finale del gruppo C e del Gruppo D.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 30 novembre: il gruppo C

Il gruppo C è composto da: Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia. Uno dei gironi più scontati si è rivelato essere quello più ostile ed affascinante del Mondiale in Qatar 2022. Fatta eccezione per il Messico che potrebbe salvarsi solo con un miracolo, la lotta tra i mediorentali, gli europei e i sudamericani è fin troppo aperta.

Si deciderà tutto oggi. I match che si disputeranno sono Polonia-Argentina (Rai1) e Arabia Saudita-Messico (RaiSport), entrambi vanno in onda alle 20.00.

Il gruppo D

Il gruppo D è composto da: Australia, Danimarca, Francia e Tunisia. Fatta eccezione per i francesi, che grazie a Mbappe e co. sono stati la prima squadra a qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale dopo la seconda giornata, la lotta è ancora aperta. La Francia che non ha più nulla da perdere dovrà giocare contro la Tunisia che è alla disperata ricerca dei 3 punti; la Danimarca e l’Australia si giocano tutto in un match dove chi perde è fuori, i danesi sono costretti a vincere, un pareggio condizionato dall’esito della Francia potrebbe mettere fine al loro mondiale.

Tunisia Francia (Rai1) si giocherà alle 20.00, stesso orario per Australia-Danimarca (RaiSport).