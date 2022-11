Mondiali Qatar, diverse star hanno declinato l'invito alla cerimonia di apertura

Da Dua Lipa a Shakira passando per Rod Stewart, sono state diverse le star che hanno rifiutato l'invito di cantare all'apertura dei mondiali.

All’avvio dei mondiali di calcio che si svolgeranno in Qatar manca pochissimo e, come è noto, le polemiche che ruotano attorno a questo importantissimo evento sono state molte.

Oltre a ciò sono state diverse le star della musica internazionale che hanno deciso di “sfilarsi” dalla cerimonia d’apertura, rinunciando tra l’altro a compensi a dir poco principeschi. L’inaugurazione si svolgerà domenica 20 novembre prima di Qatar-Ecuador, partita valida per il girone A.

Mondiali in Qatar, quali star hanno rinunciato la partecipazione alla cerimonia d’apertura

Tra gli artisti che hanno detto no si segnalano la cantante colombiana Shakira che nel 2010 aveva fatto ballare tutti con “Waka Waka (This time for Africa)”.

Non ci sarà nemmeno Dua Lipa così come ha declinato l’invito Rod Stewart. Quest’ultimo, interpellato dal “Times”, ha fatto sapere che avrebbe addirittura rifiutato ben 1 milione di euro.

Chi salirà invece sul palco?

Non ci sarebbe per il momento ancora l’elenco completo delle esibizioni stilato da FIFA, ma tra i cantanti che potrebbero invece salire sul palco in Qatar c’è Jung Kook, uno dei membri dei BTS.

Altri nomi accreditati dal Telegraph sono quello di Robbie Williams e dei Black Eyed Peas. Non si esclude infine che possano esserci anche J Balvin e Patrick Nnaemeka Okorie.