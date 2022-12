Mondiali Qatar, Inghilterra-Senegal 3-0: gli inglesi s'impongono e guadagnano la sfida con la Francia

Dopo Olanda-Argentina, un’altra partita dei quarti di finale dei mondiali in Qatar è stata aggiunta nel tabellone.

L’Inghilterra ha infatti battuto il Senegal con il punteggio netto di 3-0. Hanno segnato Henderson J. (38′), Kane H. (45′ + 3′) e Saka B. (57′). Grazie a questa vittoria i britannici affronteranno la Francia.

Mondiali in Qatar, Inghilterra-Senegal: le formazioni ufficiali

Di seguito vediamo quali sono i giocatori scesi in campo al primo minuto della partita:

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Allenatore: Southgate

SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; N. Mendy, Ciss; Diatta, I. Ndiaye, Sarr; Dia. Allenatore: Cissé

Il Senegal dopo il primo gol subisce un calo

Il primo frangente della partita tra le due squadre è stato molto equilibrato. Dopo il gol dell’1-0 firmato da Henderson qualcosa si smuove. La squadra guidata da Southgate prende il piglio giusto, riuscendo nei restanti minuti del primo tempo a creare delle occasioni pericolose a cominciare da Kane che al 41esimo si ritrova solo in zona dischetto.

La palla purtroppo finisce alta e il raddoppio non riesce a concretizzarsi. Nuovo spreco degli inglesi due minuti dopo: questa volta però è Shaw che si ritrova solo in area dalla sinistra. Il pallone viene tuttavia lanciato troppo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi cambiano ancora le carte in tavola. L’Inghilterra segna subito la rete del 2-0 al 48esimo minuto. Al 57esimo il 3-0 viene blindato da Saka che in pieno stato di grazia segna un gol magistrale grazie ad un’ottima azione di Foden.

Il Senegal dopo il gol di Henderson non è mai riuscito purtroppo a rientrare in partita. La partita finisce al 94esimo dopo 4 minuti di recupero.

I tifosi del Senegal conquistano tutti

Inghilterra-Senegal è stata una delle partite più attese di questi ottavi di finale dei mondiali in Qatar, eppure nonostante la squadra abbia condotto la partita in netto vantaggio, c’è chi ha conquistato lo stadio e i telespettatori da casa.

La tifoseria del Senegal ha infatti continuato a danzare, cantare e suonare, sostenendo la sua nazionale come non mai. Impossibile non notarli. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social.