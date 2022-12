Argentina-Australia, Messi paragonato da Lele Adani a Gesù: "Trasforma l'acqua in vino"

Lele Adani durante la telecronaca di Argentina-Australia è apparso particolarmente scatenato. Un suo commento su Lionel Messi non è sfuggito.

Telecronaca dopo telecronaca, il commentatore sportivo Lele Adani sfoggia ancora una volta il meglio del suo repertorio.

Un commento sulla “pulce” Lionel Messi non è sfuggito all’orecchie più attente. Il campione argentino è stato paragonato nientemeno che a Gesù: “Eccolo qui, eccolo qui. 1000 e 1 mas, 1000 e 1 mas, trasforma l’acqua in vino da quella posizione. L’abbiamo detto: mai lasciare libero Messi da quella posizione. Combinazione meravigliosa dell’Argentina, nata da un’opportunità e allora 1000 e uno mas. 94 gol in nazionale, 9 ai Mondiali, stacca Maradona e si avvicina a Batistuta”.