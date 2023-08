Anche per i monopattini elettrici scatta l’assicurazione obbligatoria: cosa cambia per i cittadini dopo la decisione del Governo.

Scatta l’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici: il Governo ha dato il via libera alla misura contenuta all’interno del nuovo pacchetto di norme sull’Rc auto recentemente approvato.

Monopattini elettrici, scatta l’assicurazione obbligatoria: ecco cosa cambia

Cambiano le regole per i monopattini elettrici. Il Governo ha approvato nuove norme sull’Rc auto tra le quali figura anche l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i monopattini elettrici. La novità è stata introdotto con uno schema decreto legislativo approvato in via preliminare che dà attuazione a una direttiva europea votata con esito positivo nel 2021.

Il dl a cui l’esecutivo ha tato il via libera modifica alcuni aspetti del Codice della strada e delle assicurazioni private. È stata cambiata, ad esempio, l’accezione di veicolo che, di conseguenza, ha modificato i casi in cui è obbligatorio avere un’assicurazione per la responsabilità civile.

La misura impone l’obbligo di assicurazione per tutti i veicoli a prescindere dal terreno su cui vengono usati, dal fatto che siano fermi o in movimento o dal vincolo di circolare esclusivamente in zone in cui l’accesso è limitato.

Nel caso dei monopattini, poi, viene specificato che tutti i veicoli elettrici leggeri devono possedere una polizza assicurativa. La norma era già stata anticipata nella riforma del Codice della strada che potrebbe entrare in vigore negli ultimi mesi dell’anno corrente.

Aumento degli incidenti, deroghe e misura a livello UE

Il numero di incidenti che vede il coinvolgimento dei monopattini è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Il dato non stupisce se si considera che, con il trascorrere del tempo, si sono diffusi in modo sempre più massiccio sia i monopattini di proprietà che i servizi di noleggio. Nel 2021, quindi, se i sinistri stradati con il coinvolgimento di un monopattino sono stati 2.101, nel 2022 sono aumentati a 2.929. I feriti, invece, sono passati da 1.980 a 2.787. Le vittimeentro 30 giorni dalla data dell’incidente, ancora, salite da 9 nel 2021 a 16 nel 2022.

Se tutti i proprietari di monopattino dovranno stipulare un’assicurazione, è pur vero che la norma prevede delle deroghe. L’obbligo, infatti, non sussiste per i veicoli non idonei a essere usati come mezzo di trasporto e neppure per i veicoli ritirati dalla circolazione in caso di fermo amministrativo, confisca o sequestro oppure perché da rottamare.

Stesso discorso vale anche per i veicoli che sono volontariamente sospesi dalla circolazione perché usati solo in modo stagionale. Non sussiste l’obbligo dell’assicurazione neppure se il guidatore stabilisce la sospensione volontaria della polizza ossia una prerogativa che, come precisato dal Governo, “finora era rimessa alla libera scelta dell’impresa assicuratrice”. La sospensione può avere una durata massima di nove mesi all’anno.

Il dl approvato dal Governo, infine, riguarda la creazione di un organismo che risarcisca le persone lese anche se l’assicuratore è insolvente. L’iniziativa non riguarda solo l’Italia ma è stata concepita per essere introdotta in tutta l’Unione europea.