Morgan, Tapiro d'oro a Francesca Michielin: "Io nella combriccola? Sono in Sony da quando ero adolescente"

Morgan, Tapiro d'oro a Francesca Michielin: "Io nella combriccola? Sono in So...

Il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia ha colpito ancora. Questa volta la destinataria di questo temutissimo premio è la cantante e conduttrice di X Factor 2023, Francesca Michielin. L’artista, come Fedez prima di lei, ha ricevuto il premio dopo l’esclusione di Morgan da giudice del talent targato Sky: “Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online”, ha spiegato.

Morgan, tapiro d’oro per Francesca Michielin: “Con me mai fatto rappresentazioni sopra le righe”

L’artista, nel suo breve commento, ha ricordato di aver avuto come giudice, all’epoca in cui era concorrente, proprio Morgan: “Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po’ complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente”.

La frecciata di Francesca Michielin a Morgan

Non ultimo la cantante ha “punzecchiato” Morgan rispondendo all’accusa secondo la quale farebbe parte di una combriccola con Warner. Infine, ha evidenziato: “Io ora vado a lavorare in Sony, la mia casa discografica. Non ne ho altre. È stato detto che abbiamo tutti la stessa casa discografica, ma tecnicamente io sono in Sony da quando ero un’adolescente”.