Morgan, Tapiro d'oro a Fedez: "Ha detto cose gravi. Sky è stata costretta a cacciarlo"

Non smette di far discutere l’esclusione di Morgan da X-Factor, avvenuta a edizione in corso. A seguito di ciò il rapper e influencer Fedez ha ricevuto dalle mani dell’inviato Valerio Staffelli, il temutissimo tapiro d’oro di Striscia La Notizia. L’artista ha pronunciato delle accuse importantissime che sono state rivolte al cantante ed ex giudice di X-Factor: “Non l’ho toccato”, sono state le sue parole.

Morgan, Fedez ha ricevuto il tapiro d’oro: “Non l’ho toccato”

Fedez, nello spiegare cosa è successo, non le ha mandate a dire e ha prontamente smentito quanto affermato da Morgan: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto […] non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.

“Sky è stata costretta a cacciarlo”

Non ultimo l’artista ha voluto fare ulteriore chiarezza facendo una precisazione. Su Morgan ha evidenziato: “Non è stato mandato via per il vaffa ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”.