Un semplice morso di zecca si trasforma in incubo: la storia di un ragazzino ...

Un semplice morso di zecca si trasforma in incubo: la storia di un ragazzino ...

Un ricovero improvviso, tre giorni di battaglia contro il tempo e poi il tragico destino. Il giovane di 13 anni, che viveva con la famiglia nella campagna bresciana, sarebbe stato morso da una zecca nell’agosto 2023, sviluppando con ogni probabilità la malattia di Lyme.

Cos’è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme è un’infezione batterica causata dal batterio Borrelia burgdorferi e trasmessa all’uomo tramite il morso di una zecca infetta, in particolare del genere Ixodes.

I sintomi compaiono in diverse fasi. Nei primi giorni o settimane può manifestarsi un eritema migrante, una macchia rossa sulla pelle che si espande e può assumere un aspetto a bersaglio, accompagnata da febbre, affaticamento, dolori muscolari e ingrossamento dei linfonodi. Se non curata, l’infezione può aggravarsi, causando dolori articolari, disturbi neurologici come paralisi facciale o meningite e, nei casi più gravi, problemi cardiaci. Nella fase avanzata, che può comparire mesi o anni dopo, possono insorgere artrite cronica e disturbi neurologici persistenti, tra cui difficoltà di memoria e dolori neuropatici.

Morso da una zecca, poi la lunga agonia: ragazzino di 13 anni muore a Genova

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte di Lorenzo Bertocchi, 13enne della provincia di Brescia. Il ragazzo è deceduto ieri all’ospedale Gaslini, dove era arrivato tre giorni fa in condizioni critiche, dopo essere stato ricoverato in quattro ospedali lombardi.

Secondo le prime ricostruzioni della pm Francesca Rombolà, Lorenzo viveva con la famiglia nella campagna bresciana, dove ad agosto 2023 sarebbe stato morso da una zecca.

I genitori riferiscono che fino allo scorso anno il figlio non aveva mai avuto problemi di salute. Il sospetto è che i sintomi, legati alla malattia di Lyme, siano stati sottovalutati nei vari ospedali lombardi prima del trasferimento in Liguria.

La direzione sanitaria del Gaslini ha segnalato il decesso alla procura, che ha disposto l’autopsia e affidato le indagini alla polizia giudiziaria. Gli investigatori dovranno ascoltare i genitori e acquisire le cartelle cliniche per accertare eventuali responsabilità mediche.

Chi era Lorenzo Bertocchi

Lorenzo Bertocchi era un appassionato di sport e studioso, come racconta BresciaToday. Cresciuto a Rezzato, militava nell’Atletica Rezzato, che lo ha ricordato con un commovente messaggio sui social.