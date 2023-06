È morta all’età di 87 anni l’attrice e politica britannica Glenda May Jackson: aveva vinto il premio Oscar come miglior attrice per due volte.

Glenda May Jackson è morta a 87 anni

È morta Glenda May Jackson, attrice e politica britannica, due volte vincitrice del premio Oscar come miglior attrice. Aveva 87 anni. Nel 1958 si sposò con Roy Hodges, dal quale ebbe un figlio, ma la coppia ha poi divorziato nel 1976.

Vinse l’ambita statuetta dell’Academy per il film “Donne in amore” (1971) e “Un tocco di classe” (1974). Lasciò la carriera nel 1992 per dedicarsi alla politica, come deputata laburista alla Camera dei comuni fino al 2015. Nel suo palmares figurano anche due BAFTA, due Emmy e un Golden Globe.

La carriera sul grande schermo

Ha studiato recitazione al RADA, per poi entrare a far parte della “Royal Shakespeare Company“, e lavorare con il regista Peter Brook. Il debutto nel cinema risale al 1956, ma la popolarità mondiale è arrivata nel 1969 con “Donne in amore”, vincendo il suo primo Oscar alla miglior attrice.

Nel 1971 è nel cast di “Sunday bloody Sunday”, uno dei primi film mainstream che mostra scene di sesso gay. Nel 1973, il secondo Oscar con “Un tocco di classe”, diretta da Melvin Frank. Il suo ultimo film, prima del ritiro, è del 1992: “The Secret Life of Arnold Bax”.