Morta l’attrice Carmen Scivattaro: interpretò Teresa Diacono in “Un Posto al Sole”

Lutto nella serie tv "Un Posto al Sole". L'attrice Carmen Scivattaro è morta all'età di 77 anni. Aveva lottato contro una malattia.

La televisione italiana oggi piange la scomparsa di un’altra grande protagonista. L’attrice Carmen Scivattaro è morta nella giornata di domenica 14 agosto all’età di 77 anni. Fu nota al pubblico per aver vestito i panni di Teresa Diacono in “Un Posto al Sole”.

Morta Carmen Scivattaro, l’annuncio della sua scomparsa

La scomparsa dell’attrice ha immediatamente sconvolto gli utenti dei social e ciò è apparso particolarmente evidente su Facebook dove sono moltissime le persone che le hanno dedicato un ultimo pensiero. L’annuncio è stato dato da due attori della nota soap opera di Rai 3, Alberto Rossi (Michele Saviani) e Walter Melchionda (Luigi Cotugno). Il primo, attraverso le Instagram stories ha dichiarato: “Purtroppo è successo l’inevitabile.

È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti”.

La carriera

Non tutti sanno che, prima di approdare sul piccolo schermo, Carmen Scivattaro aveva recitato moltissimo a teatro. È stata infatti drammaturga in atti unici trasmessi da Radio 2 ed è apparsa in diversi spettacoli teatrali molto noti tra i quali “Mestiere di padre” di Raffaele Viviani o ancora Ceneri di Beckett di Lello Serao. Nel 2018 aveva deciso di ritirarsi dalle scene a seguito di un grave lutto familiare, infine la malattia che l’attrice non è riuscita purtroppo a sconfiggere.