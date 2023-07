Una perdita importante per l'Argentina: la sorella del "Che" aveva lavorato come ricercatrice all'Università di Buenos Aires.

Una perdita importante ha colpito l’Argentina nelle scorse ore. La sorella di Che Guevara, Celia, si è spenta a 93 anni. A confermare la notizia era stata la facoltà di architettura dell’Università di Buenos Aires nella quale aveva svolto il ruolo di ricercatrice. In gioventù era stata molto legata fratello maggiore Ernesto “Che” Guevara. Le loro strade hanno preso poi direzioni diverse durante gli anni dell’università. Il resto è Storia.

Morta la sorella di Che Guevara: Il cordoglio dell’ex presidente boliviano Evo Morales

Sono stati in molti, nelle scorse ore, a dedicare un pensiero, un messaggio di cordoglio alla sorella del rivoluzionario. Tra questi c’è la stessa Università argentina che sul sito web istituzionale ha scritto: “Siamo spiacenti di annunciare la morte dell’architetto e specialista in Paesi in via di sviluppo Celia Guevara”.

Particolarmente sentite, invece, le parole dell’ex presidente della Bolivia, Evo Morales: “È con grande tristezza che riceviamo la conferma della partenza di Celia Guevara de la Serna, sorella del nostro comandante storico e rivoluzionario Ernesto “Che” Guevara de la Serna. Esprimiamo la nostra solidarietà alla sua famiglia e ai nostri fratelli latinoamericani, in particolare argentini e cubani, che piangono questa perdita”.

Chi era Celia Guevara de la Serna

Celia Guevara era la seconda di cinque figli. Nel corso della sua carriera accademica aveva dedicato i suoi studi ai Paesi in via di Sviluppo. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano El Pais, si era detta orgogliosa di essere la sorella del Che, aggiungendo anche: “Sono una donna di sinistra, sostenitrice dei Diritti umani, che ritiene che l’America Latina debba affrancarsi dal dominio statunitense e che Cuba sia un faro per tutti i nostri popoli”.