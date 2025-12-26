La tragedia in provincia di Brescia: la vittima aveva 45 anni ed è morta dopo due giorni di agonia.

Escursione a cavallo finita in tragedia. E’ quello che è successo in provincia di Brescia, dove una donna di 45 anni è morta dopo essere stata schiacciata dall’animale durante una escursione.

Martedì 23 dicembre, una donna di 45 anni, Jessica Caratti, stava facendo una escursione a cavallo a Folino Cabiana, località di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia quando, improvvisamente, il cavallo si sarebbe imbizzarrito, alzandosi sulle zampe posteriori e cadendo all’indietro, schiacciando così la 45enne.

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, Jessica era già in arresto cardiaco e, dopo le manovre di rianimazione, è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, in condizioni critiche.

Dopo due giorni di agonia, Jessica Caratti è morta all’ospedale Civile di Brescia il giorno di Natale. La 45enne era stata schiacciata dal cavallo durante una escursione. Secondo le prime ricostruzioni, da parte dei carabinieri di Salò, tutto sarebbe nato da uno spavento del cavallo durante l’escursione. Jessica lavorava a Salò, collaboratrice dell’Infopoint, ma viveva assieme al figlio di 13 anni a Gardone Riviera. Sul territorio la donna era molto conosciuta.