Morta Piper Laurie: l’attrice di Carrie e The Hustler aveva 91 anni

L’attrice americana Piper Laurie si è spenta all’età di 91 anni, come confermato dalla sua rappresentante Marion Rosenberg al portale di Variety. L’attrice ha avuto un ruolo di primo piano in Carrie lo sguardo di Satana e accanto a Paul Newman nel film The Hustler. “Un essere umano meraviglioso e uno dei grandi talenti del nostro tempo” ha dichiarato la sua collaboratrice, parlando dell’attrice che ha ottenuto tre nomination agli Oscar durante la sua carriera.

Morta Piper Laurie: la carriera di successo

Piper Laurie ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per il lavoro accanto a Paul Newman, nel classico drammatico del 1961, The Hustler. Dopo essersi ritirata per oltre un decennio, è tornata al cinema a metà degli anni Settanta. L’attrice è stata nuovamente nominata per la sua la sua interpretazione in Carrie, nel 1976, e in Figli di un Dio minore, nel 1986. L’interpretazione nell’iconica serie televisiva di David Lynch, Twin Peaks, gli è valsa due delle sue nove nomination agli Emmy, anche se ha vinto solo una statuetta per il ruolo nel film tv Promise.