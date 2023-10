Ketty Roselli è morta: addio all’attrice di CentoVetrine

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: Ketty Roselli è morta all’età di 51 anni. L’attrice, volto molto amato della soap opera CentoVetrine, lottava da tempo contro una brutta malattia.

Ketty Roselli è morta a Roma a soli 51 anni. La triste notizia è stata resa pubblica dai suoi familiari, tramite i canali social dell’attrice di CentoVetrine. L’interprete combatteva da tempo contro una brutta malattia, che alla fine ha avuto la meglio.

A didascalia di una bellissima foto dell’attrice, si legge:

“Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro”.