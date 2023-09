Ketty Roselli, attrice e ballerina, è stata una delle star della fiction, trasmessa da Canale 5, CentoVetrine, in cui interpretava il personaggio della dottoressa Flavia Cortona. Oltre alla tv ha avuto una lunga carriera anche nel cinema e nel teatro.

Morta a 51 anni ex attrice di CentoVetrine

L’attrice si è spenta all’età di 51 anni. L’annuncio della morte è stato affidato a Instagram, dal profilo ufficiale della showgirl: “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”. “Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro” conclude il post. I funerali si terranno lunedì 2 ottobre, presso il Teatro Marconi di Roma, con una cerimonia buddista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ketty Roselli (@ketty_roselli)

Ketty Roselli: dalla Tv al ballo

Classe ’72, Ketty Roselli ha avuto una carriera caratterizzata da numerosi successi televisivi e non solo. Ha partecipato alle serie Tv Don Matteo, Nero a Metà e Tutti pazzi per amore. Dotata di molteplici talenti ha anche preso parte, come ballerina, a programmi come Luna Park, Carramba che sorpresa, Per tutta la vita, Ma il cielo è sempre blu. Dal 2009 è entrata nel cast della soap opera Mediaset CentoVetrine, diventando uno dei personaggi più iconici.

Lutto nel mondo dello spettacolo

Alla notizia della morte sono seguiti i numerosi messaggi di cordoglio, inviati da amici, colleghi e fan. “Addio Ketty Roselli, ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare” le parole del regista, attore e sceneggiatore Massimiliano Bruno. “Ciao Ketty ci siamo conosciute tanti anni fa eri anche una bravissima ballerina” l’addio di Matilde Brandi, seguito dal post di Stefano Fresi: “Buon viaggio Ketty”. “Senza parole. Solo un grande dolore. Ciao Ketty” l’ultimo attonito saluto dell’attrice Flora Canto.