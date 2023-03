Morte Astorre, il cordoglio di Renzi e Calenda

Dopo la notizia della morte di Bruno Astorre, si susseguono i messaggi di cordoglio degli esponenti della politica come quelli del Terzo Polo, Renzi e Calenda

Il cordoglio unanime della politica

Il mondo della politica italiana è in lutto dopo la notizia della morte del senatore Bruno Astorre.

Si susseguono i tanti messaggi di cordoglio degli esponenti di tutti i partiti politici, così come del mondo sindacale, anche a livello locale.

La dedica di Renzi a Bruno Astorre

“Ciao Bruno. Sei stato un signor professionista della politica, fiero di esserlo. Nei rapporti umani ‘sorridevi e sapevi sorridere’. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace di non aver capito niente prima della tragedia. Una preghiera per i tuoi. Riposa in pace, amico di mille battaglie, riposa in pace”. Con queste parole , affidate a un post su Facebook su Matteo Renzi ha voluto salutare l’esponente del Pd.

Le condoglianze di Calenda alla famiglia

Anche Carlo Calenda ha ricordato il suo rapporto con Astorre sui social:

“La notizia della morte di Bruno Astorre è un dolore che lascia senza parole. Nel nostro rapporto non sono mancati scontri, anche duri, legati alla politica, ma non è mai venuta meno una simpatia reciproca. Il mio pensiero e le mie condoglianze vanno alla famiglia e a tutto il Pd”, il commento su twitter del leader di Azione.