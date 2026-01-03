La città di Milano è scossa dalla morte violenta di Aurora Livoli, 19enne scomparsa dalla provincia di Latina e ritrovata senza vita nel cortile di un condominio del quartiere Nord. Al centro delle indagini c’è Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne peruviano con precedenti per reati sessuali e irregolare in Italia, fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato e tentata rapina.

La morte di Aurora Livoli

Aurora Livoli, scomparsa il 4 novembre dalla provincia di Latina, è stata ritrovata priva di vita la mattina del 29 dicembre: il corpo, semi-svestito, presentava chiari segni di violenza. Le indagini cercano di ricostruire le circostanze dell’incontro tra la giovane e l’aggressore, senza confermare se si conoscessero già o se si sia trattato di un incontro casuale.

Nel frattempo, la famiglia di Aurora, assistita dall’avvocato Massimo Basile, continua a chiedere spiegazioni su diversi aspetti della vicenda, tra cui chi possa aver aiutato la ragazza a raggiungere Milano, dove fossero i suoi effetti personali e se qualcuno l’avesse ospitata durante i due mesi di assenza da casa.

Morte Aurora Livoli, chi è Gabriel Valdez Velazco indagato per omicidio: l’ipotesi choc

Come riportato da Fanpage, Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne originario del Perù, è stato fermato dai carabinieri di Milano con l’accusa di omicidio aggravato e tentata rapina. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per violenza sessuale, era domiciliato a Cologno Monzese, dove viveva con la compagna, e risultava destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2024.

Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato dopo due episodi violenti avvenuti la sera del 28 dicembre: prima un’aggressione ai danni di una giovane donna alla fermata della metro Cimiano, e successivamente il sospetto coinvolgimento nella morte della 19enne Aurora Livoli, ritrovata priva di vita in un cortile di via Paruta, nella zona di Milano Nord. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero immortalato Velazco seguire Aurora fino al cortile, confermando il suo movimento sospetto nelle ore immediatamente precedenti il ritrovamento del corpo.

Secondo quanto riportato da Fanpage, le prime verifiche indicano che la causa della morte potrebbe essere stata uno strangolamento a mani nude. La giovane avrebbe presentato già all’inizio evidenti lividi al collo e un ematoma all’occhio. Al momento non ci sarebbero conferme riguardo a un’eventuale violenza sessuale.