Morte di un bimbo dopo intervento cardiaco a Taormina: indagine della Procura

La Procura di Messina ha avviato un'inchiesta dopo il decesso del piccolo avvenuto il 17 febbraio; la famiglia ha presentato un esposto e sarà disposta l'autopsia per accertare se ci sono state responsabilità nel percorso di cura

Bimbo di 3 anni morto a Taormina: la Procura apre un’indagine

La scomparsa di un bambino di tre anni, avvenuta il 17 febbraio, ha spinto la Procura di Messina ad aprire un fascicolo per chiarire le circostanze del decesso. Il piccolo era ricoverato da mesi nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina; l’esposto è stato presentato dai genitori con l’assistenza dell’avvocato Antonio Cozza, del foro di Perugia.

Il quadro clinico e il trasferimento

Secondo il racconto della famiglia, il bambino era stato preso in cura inizialmente a Catania il 1° aprile per uno scompenso cardiorespiratorio legato a una cardiopatia congenita. I referti documentano una significativa insufficienza mitralica e, in un secondo momento, un episodio di miocardite. Per queste ragioni il piccolo venne trasferito d’urgenza a Taormina e sottoposto a intervento il 2 aprile. Dopo quasi dieci mesi di degenza è sopraggiunta la morte, a metà febbraio, circostanza che ha fatto scattare gli accertamenti giudiziari.

Cosa indagherà la Procura

L’inchiesta mira a ricostruire il percorso assistenziale seguito nei mesi precedenti. Gli investigatori acquisiranno le cartelle cliniche, le note operatorie, i referti strumentali e ogni elemento utile per ricomporre la storia clinica. Saranno valutati anche gli scambi tra le diverse équipe e la gestione dei momenti critici segnalati nei documenti clinici.

Autopsia e perizie mediche

I legali della famiglia hanno chiesto l’autopsia per stabilire se il decesso sia riconducibile esclusivamente all’evoluzione della malattia o se vi siano stati ritardi o errori nel percorso diagnostico-terapeutico. Nei prossimi giorni sarà nominato un perito che eseguirà l’esame autoptico; alle ispezioni anatomopatologiche si affiancherà l’analisi della documentazione clinica e, se necessario, ulteriori indagini tecniche.

Personale coinvolto e quadro procedurale

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati oltre 15 operatori sanitari che, a vario titolo, sono stati coinvolti nelle cure del bambino durante la degenza. L’iscrizione è un atto procedurale che consente di svolgere le verifiche necessarie: non è una condanna, ma l’apertura di una fase istruttoria. Gli inquirenti ascolteranno il personale medico e infermieristico per ricostruire decisioni e tempistiche terapeutiche.

Punti su cui si concentreranno gli accertamenti

Gli accertamenti verteranno sulla completezza e sulla corrispondenza delle cartelle cliniche rispetto agli eventi effettivamente accaduti, sulla tempestività delle diagnosi e sulla congruità delle terapie somministrate rispetto ai protocolli in uso. Saranno valutate la gestione delle complicanze e la continuità delle cure tra i reparti coinvolti, con particolare attenzione ai passaggi di consegna tra le diverse équipe.

Reazioni della famiglia e prospettive legali

I genitori, assistiti dall’avvocato Cozza, chiedono trasparenza e risposte sui momenti ritenuti critici del percorso di cura. L’esposto mira a chiarire se sussistano profili di responsabilità penale o civile a carico di singoli professionisti o dell’organizzazione ospedaliera. Per la famiglia l’indagine è uno strumento per ottenere spiegazioni; per il mondo sanitario rappresenta un’occasione per verificare procedure e pratiche cliniche.

Implicazioni per l’ospedale

La struttura di Taormina dovrà fornire tutta la documentazione richiesta e collaborare con gli organi inquirenti. L’esito dell’autopsia e delle successive valutazioni medico-legali potrà determinare eventuali azioni giudiziarie e sollecitare interventi migliorativi nei protocolli interni, con l’obiettivo di ridurre il rischio di eventi simili in futuro.

Prossimi passi

Nei giorni a venire sarà formalizzato l’incarico al perito per l’autopsia; parallelamente proseguirà l’acquisizione della documentazione clinica e le audizioni dei professionisti coinvolti. Solo dopo la conclusione delle verifiche tecniche emergerà un quadro completo e saranno valutate eventuali iniziative successive.

La vicenda richiama l’attenzione sulla complessità delle cure pediatriche in presenza di cardiopatie congenite complicate da miocardite e insufficienza respiratoria. Per le famiglie coinvolte, la chiarezza sulle cause è fondamentale; per gli operatori sanitari, l’accertamento rappresenta un incentivo a mantenere elevati standard di tracciabilità e sicurezza nelle cure dei pazienti più fragili.