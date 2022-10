Morte Franco Gatti: adesso potrà rincontrare il figlio Alessio. Una delle ultime interviste dell'artista torna in auge.

La morte di Franco Gatti, componente dei Ricchi e Poveri, ha riacceso i riflettori su una delle sue ultime interviste. Il cantante, parlando del figlio Alessio scomparso nel 2013, aveva ammesso: “Ci rincontreremo“.

Morte Franco Gatti: il dramma del figlio Alessio

Franco Gatti è morto martedì 18 ottobre 2022 a Genova, in seguito ad una brutta malattia. Il fondatore dei Ricchi e Poveri è deceduto all’età di 80 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole e ha riportato in auge una delle sue ultime interviste, in cui affermava che avrebbe ricontrato il figlio Alessio, morto prematuramente nel 2013.

Alessio Gatti morto a soli 22 anni

Il corpo senza vita di Alessio Gatti è stato rinvenuto nella sua casa di di via Capolungo a Nervi (Genova) il 3 febbraio 2013. Nella stessa sera, i Ricchi e Poveri si sarebbero dovuti esibire sul palco del Festival di Sanremo. Fabio Fazio, conduttore di quell’anno, annunciò: “Mi hanno appena detto che è mancato il figlio di Franco Gatti. E quindi ovviamente stasera non ci saranno“. Qualche giorno dopo, l’artista aveva dichiarato:

“Ho inculcato a mio figlio, fin da piccolo, la paura delle droghe. Voglio sperare che Alessio sia morto per cause naturali e non per droga. Aspetto l’esito dell’autopsia ma se la droga non c’entra, querelerò chi ha attribuito il decesso all’uso della cocaina”.

Le ultime parole di Franco Gatti sulla morte del figlio

Alessio, nato dall’amore tra Franco e la moglie Stefania Picasso, è morto a causa di un mix di alcol e droga. Gatti, in una delle ultime interviste, aveva dichiarato:

“Mio figlio beveva molto ed è stata anche un po’ la sua disgrazia. (…) Ha fatto una ca**ata, la prima e ultima della sua vita assumendo degli stupefacenti in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così. (…) Ci rincontreremo“.

Adesso che anche Franco è morto, i fan lo immaginano stretto tra le braccia di suo figlio Alessio.