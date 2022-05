I Ricchi e Poveri a Domenica In sono tornati in due, la delusione dei fan

Numerosi i commenti di delusione sui social da parte dei fan, i Ricchi e Poveri sono tornati in due: solo Angelo e Angela.

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha avuto come ospiti i Ricchi e Poveri, peccato per che a presenziare ci fossero solamente Angelo Sotgiu e Angela Brambati. I fan sono rimasti delusi per il gruppo dimezzato e si sono sfogati sui social, come spesso avviene in questi casi.

Nel corso dell’intervista, Angela ha reso noti alcuni particolari della sua vita. La cantante ha dichiarato: “Io facevo la benzinaia”. In seguito il successo è arrivato grazie a Franco Califano. È stato proprio il compianto artista romano a battezzare il gruppo con tale nome, che ha reso gli artisti celebri anche al di fuori dell’Italia.

Ricchi e Poveri: l’addio da parte di Marina e Franco

Dopo l’abbandono di Marina Occhiena e Franco Gatti, ora i Ricchi e Poveri sono diventati un duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

I due hanno raccontato a Mara Venier: “Franco non se la sentiva di continuare con i concerti … Vuole andare a dormire a casa e ha ragione”.

La delusione da parte dei fan

L’abbandono di Marina Occhiena e Franco Gatti non è stata presa bene dai fan che ci hanno dato dentro con post e commenti sui social. Un utente Twitter scrive: “Quindi con Baby Alieno è andata in pezzi anche la reunion dei Ricchi e Poveri…

Era solo una trovata per far soldi! Che delusione!”. Un altro afferma: “Ne resterà soltanto uno”. Infine un altro utente ancora fa ironicamente notare che a essere rimasti sono “quelli che hanno avuto e hanno ancora voce”.