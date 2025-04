La morte di Papa Francesco, avvenuta in un momento di grande importanza per la Chiesa, ha avuto ripercussioni su numerosi eventi programmati, tra cui la celebrazione eucaristica e il rito di canonizzazione del Beato Carlo Acutis. Questo momento, previsto per il 27 aprile durante il Giubileo degli adolescenti, avrebbe dovuto segnare una tappa significativa nel cammino spirituale della Chiesa.

Tuttavia, la scomparsa del Papa ha richiesto un passo indietro delle celebrazioni, suscitando riflessioni e adattamenti per i fedeli e per la comunità ecclesiale.

La storia di Carlo Acutis

La beatificazione di Carlo Acutis si è celebrata il 10 ottobre 2020 ad Assisi, città di San Francesco, con la partecipazione del cardinale Giovanni Angelo Becciu.

Carlo Acutis, giovane italiano scomparso nel 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia, è stato riconosciuto beato per la sua vita esemplare di fede, carità e devozione. Il suo riconoscimento è stato accompagnato dal miracolo attribuito alla sua intercessione: la guarigione di un bambino brasiliano affetto da una grave malformazione pancreatica.

La sua canonizzazione, inizialmente programmata per il 27 aprile 2025 ad Assisi, in concomitanza con il Giubileo degli Adolescenti, lo avrebbe consacrato come il primo santo della generazione millennial della Chiesa cattolica. In vista di questo evento, il suo corpo è esposto al pubblico nel Santuario della Spogliazione, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore ad Assisi, dove continua ad attirare numerosi pellegrini.

Morte di Papa Francesco: la decisione sulla canonizzazione di Carlo Acutis attesa per il 27 aprile

A seguito della morte di Papa Francesco, la celebrazione eucaristica e il rito di canonizzazione del Beato Carlo Acutis, previsti per domenica 27 aprile in occasione del Giubileo degli Adolescenti, sono stati annullati, come comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Il programma del Giubileo degli Adolescenti rimane invariato, come confermato dal Dicastero per l’Evangelizzazione. Si terranno il 25 aprile il momento di preghiera della “Via Lucis”, le piazze dei “Dialoghi con la città” sabato 26 aprile, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa del 27 aprile in piazza San Pietro, ma senza il rito di canonizzazione del Beato Acutis. A causa del lutto, è stata annullata anche la festa musicale prevista per il 26 aprile al Circo Massimo alle ore 17.