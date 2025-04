Oggi, lunedì 21 aprile 2025, le principali reti televisive italiane, Rai e Mediaset, hanno deciso di modificare i loro palinsesti tv per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso questa mattina. La programmazione straordinaria mira a ricordare il Pontefice, che ha segnato un’epoca di cambiamenti significativi nella Chiesa e nel mondo intero. I cambiamenti coinvolgono diverse trasmissioni, con approfondimenti, dirette e speciali dedicati alla sua vita e al suo pontificato.

Si ferma il calcio italiano per la morte di Papa Francesco

Le partite previste per il lunedì di Pasquetta, che coinvolgevano le squadre di Serie A, B, C e del campionato Primavera, sono state annullate. Il calcio italiano ha scelto di fermarsi per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso questa mattina, come annunciato dal Vaticano.

“La Lega Serie A si unisce al cordoglio della Chiesa Cattolica e del mondo intero per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Con profonda gratitudine ricordiamo il suo instancabile impegno per la pace, la solidarietà e il dialogo tra i popoli, valori che il calcio può e deve contribuire a diffondere. La sua umanità, l’attenzione verso gli ultimi e il suo messaggio di speranza resteranno per sempre un faro per tutti noi. Papa Francesco, grande appassionato di calcio, ha più volte sottolineato il valore educativo e sociale del nostro sport, dimostrando un sincero affetto verso il mondo del pallone e i suoi protagonisti”.

Anche la Lega B ha omaggiato Papa Francesco, definendolo una persona di grande carità e umiltà. Il presidente Paolo Bedin ha assicurato che le partite rinviate saranno recuperate al più presto. La Lega Pro, tramite una nota, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa del Papa, simbolo di valori cristiani e di carità. Inoltre, ha fissato il recupero delle dieci gare del Girone B per mercoledì 23 aprile, con inizio alle 18.

Morte Papa Francesco, la programmazione tv Rai e Mediaset cambia: i palinsesti aggiornati

Su Canale 5, dalle 14:40 alle 20:00 circa, andrà in onda uno speciale di Pomeriggio Cinque, che seguirà in diretta le ultime notizie sulla morte di Papa Francesco, con ospiti e collegamenti. Myrta Merlino darà poi la linea a tre edizioni speciali del Tg5 alle 16:00, 17:00 e 18:00.

In access prime time, Toni Capuozzo presenterà il documentario Papa Francesco – Così normale da essere straordinario, che ripercorre la vita del Papa e verrà trasmesso in simulcast su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tgcom24 e Mediaset Extra. A seguire, in prima serata, andrà in onda la miniserie Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente, diretta da Daniele Luchetti, dedicata alla vita di Jorge Bergoglio.

Su Rete 4, dalle 14:00 alle 18:50, ci sarà Diario del Giorno, condotto da Manuela Boselli. In prima serata, andrà in onda uno Speciale Videonews, condotto da Gianluigi Nuzzi con Elena Guarnieri in studio.

Su Italia 1, l’edizione delle 18:30 di Studio Aperto si estenderà fino alle 19:25.

Su Rai1, il ricordo di Papa Francesco è continuato con l’edizione del Tg1 delle 13:30 e uno Speciale Tg1 alle 14:00. Altri momenti di commemorazione sono previsti a La vita in diretta alle 16:30, a A Sua Immagine alle 18:40, nell’edizione del Tg1 delle 19:56, a Porta a Porta alle 20:30, nel Tg1 Flash di mezzanotte, seguito dalla fiction La Bibbia, e su RaiNews24 a partire dalle 2:00.

Su Rai2, dopo lo speciale Tg2 delle 10:00, è stato trasmesso il film Sulle mie spalle alle 11:15. Il ricordo del Papa prosegue con l’edizione delle 13:00 del Tg2, lo Speciale Tg2 delle 13:30, il film Il Sogno di Francesco alle 15:20, uno Speciale Tg2 alle 16:45, la fiction La Bibbia alle 19:00, l’edizione del Tg2 delle 20:30, Tg2 Post alle 21:00, il docufilm su Papa Francesco In viaggio alle 21:30, e il film Lourdes alle 22:50. La programmazione da mezzanotte e mezza prosegue con RaiNews24.

Su Rai3, dopo lo Speciale Tg3 del mattino, il ricordo di Papa Francesco è proseguito con il Tg3 delle 12:00, Passato e Presente alle 13:00, Geo alle 13:40, il Tg Regione alle 14:00, e il Tg3 alle 14:20. Successivamente, sono trasmessi Tg Lis, Tgr Diretta Giubileo alle 14:45, il film Il cammino di Santiago alle 17:00, il Tg3 delle 19:00, il Tg Regione delle 19:30, Blob alle 19:50, Il Cavallo e la torre alle 20:20, il film Fatima alle 20:35, La Bottega dell’orefice alle 22:20, e Linea Notte alle 23:50. Dall’1:30, la programmazione prosegue con la diretta di Rai News 24.

Anche Rai Italia, a partire dalle 10:00, ha dedicato ampi spazi informativi per i connazionali all’estero. Rai Cultura ha modificato la sua programmazione sulle reti tematiche, offrendo momenti di riflessione e approfondimento su Rai Storia, mentre su Rai5 sono state trasmesse pagine di musica classica.

Su Rai Storia, è stato trasmesso lo Speciale sulla Comunità di Sant’Egidio alle 12:30 e, nel pomeriggio, ritratti su Santa Caterina, Chiara e Francesco, San Domenico, Benedetto e Scolastica. In prima serata, Passato e Presente ricorda la Regola di San Francesco, seguito dallo speciale I volti dei vangeli, che vede Papa Francesco riflettere su arte e fede. Alle 22:25 in onda Anno Santo. Pellegrini nella storia.

Su Rai5, alle 15:45, trasmesso lo Speciale “Il Papa incontra gli artisti”, seguito dal concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Juraj Valcuha, con l’esecuzione di Maurerische Trauermusik in do minore K 477 e Requiem in re minore K 626 di Mozart. A seguire, è stato proposto il Concerto di Natale 2007 alla Scala. In prima serata, dopo la serie Divini devoti, Rai Cultura trasmette la Messa da Requiem di Verdi, diretta da Antonio Pappano, e la Sinfonia n. 2 di Mahler Resurrezione, diretta da Fabio Luisi con l’Orchestra Rai.

GiallappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in simulcast su TV8 e Sky Uno, non andrà in onda questa sera.

In radio, invece, su Radio1, il GR trasmette lunghe dirette, mentre Isoradio ha modificato l’intera programmazione. Su Rai Radio2, da questa mattina, è andato in onda uno speciale con Tommaso Labate e Max Cervelli, con interviste a vaticanisti, teologi e artisti che hanno conosciuto Papa Francesco, oltre a un ricordo di Carlo Conti. Nel pomeriggio, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo hanno condotto un programma dedicato al loro incontro con il Papa, mentre Serena Bortone, dalle 17:00 alle 19:30, ospitano giornalisti e scrittori che hanno avuto un legame diretto con Bergoglio. In serata, Pierluigi Diaco, dalle 20:00 alle 21:00, raccoglierà in diretta il lutto degli ascoltatori, con una colonna musicale in omaggio al Papa, grande appassionato di cultura e musica.