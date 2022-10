Morte Pasquale Di Francesco, il tassista è scomparso a tre mesi dall’aggressione di Torino

Pasquale Di Francesco non ce l'ha fatta, il tassista di 63 anni aggredito qualche mese fa a Torino è morto nel letto d'ospedale

Pasquale Di Francesco è morto all’età di 63 anni. Il tassista era finito in ospedale qualche mese fa, dopo essere stato selvaggiamente picchiato dagli amici di una donna a cui aveva chiesto di pagare la corsa.

Torino, morto Pasquale Di Francesco: il tassista era stato picchiato per strada

L’aggressione era avvenuta a Torino nel Giugno scorso per motivi del tutto ingiustificabili. Pasquale Di Francesco, noto tassista della zona, era stato aggredito e picchiato da alcuni amici della donna che aveva appena accompagnato con la sua vettura. Il 63enne, a fine corsa, aveva chiesto alla donna di ricevere i soldi dovuti, ma aveva ricevuto un rifiuto. Dopo aver insistito, l’uomo è stato pestato in mezzo alla strada da alcuni amici della signora, finendo in ospedale.

In un primo momento, Pasquale era stato dimesso, ma poi le sue condizioni di salute sono peggiorate fino a portarlo al coma e al successivo decesso.

Le indagini sulla sua morte: potrebbe trattarsi di omicidio

La Procura di Torino, che sta lavorando sul caso, ha deciso di sospendere e rimandare il funerale di Pasquale che si sarebbe dovuto svolgere domani, per effettuare nuove indagini. L’ipotesi è che la sua morte sia strettamente collegata al pestaggio subito oltre tre mesi fa.