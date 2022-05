Morte Ray Liotta, la compagna Jacy Nittolo rompe il silenzio: “Era tutto il mio mondo”

"Conserverò l'amore di Ray per sempre", queste le toccanti parole della compagna dell'attore Ray Liotta con il quale avrebbe dovuto sposarsi.

“La mia vita in questi ultimi due anni è stata semplicemente magica”, esordisce così la fidanzata di Ray Liotta Jacy Nittolo che in un post toccante pubblicato su Instagram ha dedicato delle dolcissime parole al compagno scomparso lo scorso 26 maggio 2022.

La coppia che si era fidanzata ufficialmente nel 2020, avrebbe dovuto convolare a nozze entro il 2022. Il tempo tuttavia ha corso più veloce, ma le parole di Jacy ci raccontano molto della loro storia

Morte Ray Liotta, il commovente post di Instagram della compagna

Jacy Nittolo ha raccolto in un unico post le foto più belle e indimenticabili: impossibile non notare gli occhi innamorati della coppia nei vari momenti della loro quotidianità, ma non solo:

“La mia vita in questi ultimi due anni è stata semplicemente magica. Ray ed io condividiamo un amore profondo che conserverò nel mio cuore per sempre. Ridevamo ogni giorno ed eravamo inseparabili.

La chimica era selvaggia nel migliore dei modi. Era tutto il mio mondo per me e non potevamo farne a meno l’uno dell’altro. Il tipo di vero amore che si sogna”.

Ray Liotta e Jacy Nittolo: una storia speciale

Entrambi divorziati, l’amore di Ray Liotta e Jacy Nittolo si era fatto più forte durante il periodo del lockdown. In una intervista rilasciata a People nel novembre 2021 l’attore aveva confessato: “Incontrare qualcuno prima della pandemia, mi ha aiutato a superare tutto […] ho sentito di persone che si sono lasciate durante questo periodo, per noi non è andata così”.