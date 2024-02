La recente scomparsa della nota attrice Sandra Milo ha suscitato un profondo dolore anche nei suoi amati cani.

La morte di Sandra Milo e i suoi amati cani

L’attrice, deceduta il 29 gennaio a 90 anni nella sua casa romana, sembra essere stata vittima di un improvviso tumore ai polmoni, scoperto durante analisi per un problema all’anca. Suo figlio, Ciro De Lollis, ha rivelato il duro periodo di tre mesi che ha seguito la scoperta, Sandra Milo, musa di Federico Fellini, era nota per la sua passione per gli animali, in particolare i cani. Insieme alla figlia Azzurra, aveva recentemente salvato due levrieri, Lady Sapphire e Greyhound Jim.

Morte Sandra Milo: la figlia se ne prenderà cura dopo di lei

Azzurra ha condiviso con commozione il comportamento di Jim e Lady dopo la morte della madre, evidenziando il legame speciale tra loro. Jim si aggrappa al pupazzo di Sandra, conservando il suo odore, mentre Lady cerca la padrona nell’orizzonte marino, confondendola con il cielo. Azzurra promette di prendersi cura dei cani, specificando che sono intestati a lei dall’arrivo in Italia dall’Irlanda e sono stati anche i cani di Sandra. La figlia conclude con un toccante ricordo della madre e della sua affettuosa relazione con gli animali, confermando l’amore eterno di Sandra Milo nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta.