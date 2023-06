La morte di Silvio Berlusconi ha colpito tutti e ora si inizia a parlare della questione eredità. Come verrà divisa tra i suoi figli?

Berlusconi morto: come verrà spartita l’eredità tra i suoi 5 figli?

I beni di Silvio Berlusconi, come possiamo immaginare, sono tanti e ora, dopo la sua morte, devono essere divisi. Ora si terrà la prima assemblea della Fininvest dopo la sua scomparsa. Probabilmente verrà fatto qualche cambiamento, anche perché bisogna redistribuire il 61,2% del capitale che aveva mantenuto. Se le quote venissero divise tra i cinque figli, i tre avuti con Veronica Lario si ritroverebbero la maggioranza del capitale, lasciando la minoranza ai due fratelli maggiori. Un esito in contraddizione con il fatto che Berlusconi aveva scelto Marina per la guida di Fininvest e Mondadori, e Pier Silvio per la guida di Mediaset.

Fininvest è al centro di un reticolo societario che vede quote azionarie di rilievo in tre società quotate in borsa, il 53% della casa editrice Mondadori, il 48% delle televisioni Mae, il 30% di Banca Mediolanum. Tutte insieme valgono oltre 2,9 miliardi. La scomparsa di Berlusconi potrebbe avere un effetto diretto, a causa di una condanna penale dell’ex premier e alla conseguente perdita dei requisiti di onorabilità, Fininvest avrebbe dovuto ridurre la partecipazione sotto il 10%. Il procedimento non si era ancora esaurito ma ora l’ordinanza perde ragione e gli eredi potranno conservare la presenza nella società.

Berlusconi morto: il bilancio del 2021

Oltre alle quote Fininvest detiene altre partecipazioni, più complicate da valutare. L’ultimo bilancio disponibile è il 2021 e qualcosa può essere cambiato. Ci sono diverse immobiliari, che ricadono sotto la sub holding Fininvest Real Estate & Services, compresa la dimora brianzola di Villa Gernetto. Alla stessa società fa capo anche la Alba Servizi Aerotrasporti. Sotto Fininvest si trova anche il 100% del Monza Calcio e investimenti in società protagoniste della finanza digitale. Tutte insieme queste attività sono iscritte nel bilancio Fininvest per 350 milioni. Non tutto ricade sotto Fininvest. Fuori dal gruppo una serie di società immobiliari. In particolare la Idra, dove sono custodite alcune delle case di famiglia più conosciute, da Arcore a Villa Certosa, in Costa Smeralda. Si parla di un bilancio di 426 milioni, una cifra che porta a quasi 3,7 miliardi la stima del patrimonio che Silvio Berlusconi lascia ai suoi eredi.