Tra ieri pomeriggio e questa mattina si contano due morti sul lavoro: un geometra ha perso la vita in un incidente sul versante austriaco della Galleria del Brennero, mentre a Sondrio un operaio è rimasto schiacciato da pannelli di legno dal peso di oltre 300 kg.

Morte sul lavoro, tecnico investito da treno nel tunnel del Brennero

Intorno alle 15 di ieri, giovedì 21 marzo, nel cantiere H41 Gola del Sill-Pfons, nei pressi di Innsbruck, un geometra è morto dopo un incidente sul versante austriaco della Galleria del Brennero. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: il tecnico stava svolgendo lavori di rilevamento quando è stato investito da un treno di rifornimento che stava trasportando materiali e operai nelle aree di lavoro della galleria principale in direzione del Brennero.

Sondrio, operaio muore schiacciato da pannelli di legno

Questa mattina, intorno alle 9, a Valdidentro, Sondrio, un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da pannelli di legno, dal peso di oltre 300 kg, nel cantiere dove lavorava. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabineri e l’Ats. Invece, stanotte, poco dopo le 3, in Trentino tre operai, due di 48 anni e l’altro di 38 anni, sarebbero precipitati mentre stavano lavorando all’interno di un cestello ad una altezza di quasi 5 metri: la causa, forse, è il cedimento del carrello elevatore. I due 48enni sono ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata, mentre il terzo operaio è in gravi condizioni.

