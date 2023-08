Chi era Jose Paulino Gomes, l'uomo più anziano del mondo: la famiglia racconta come ha fatto a vivere così a lungo

Qualche giorno ancora e avrebbe spento la sua 128esima candelina. È morto in Brasile Jose Paulino Gomes, considerato dalle anagrafi ufficiali l’uomo più anziano del mondo.

Muore a 127 anni l’uomo più anziano del mondo: l’ultimo testimone dell’Ottocento

Era tutto pronto per la festa in Brasile. Jose Paulino Gomes ha mancato per un soffio le 128 candeline, morendo nella sua abitazione brasiliana a Pedra Bonita, nel Minas Gerais. L’età avanzata gli ho procurato un collasso multiorgano.

L’anziano ha attraversato epoche, sopravvivendo alle guerre mondiali e a tre pandemie. Sarebbe stato così l’ultimo testimone vivente del secolo Ottocento.

Chi era l’uomo più anziano del mondo?

Non è facile rispondere a questa domanda, poiché gli archivi e i centri anagrafici non seguono le stesse regole in tutti gli Stati. Senza contare che molte persone non risultano regolarmente iscritte. Anche nel caso di Jose Paulino Gomes si può risalire alla sua data di nascita dal certificato di matrimonio registrato nel 1917. Stando a questo documento, Gomes sarebbe nato il 4 agosto 1895, così sarebbe morto poche ore prima del 128esimo compleanno.

Neppure la famiglia saprebbe con certezza quando sia nato. “Secondo il certificato di matrimonio – fa sapere un consulente legale del registro civile, Willyan Jose Rodrigues de Souza – Gomes si è sposato a 22 anni: dato che a quell’epoca gli uomini difficilmente si sposavano a 17 anni, è presumibile che la sua età sia corretta, e che sia effettivamente nato prima del 1900″.

Dove si vive più al mondo

Diversi esperti e scienziati sono a caccia del segreto della longevità. Si è arrivati persino a studiare il Dna di alcune popolazioni che vivono in ristrette comunità, scoprendo così che una delle popolazioni più longeve in assoluto è quella che vive nell’isola giapponese di Okinawa, ribattezzata “isola dei centenari”.

In anni recenti sono state individuate le cosiddette “Blue zones” (Zone Blu) nel mondo, quelle dove si vive più a lungo e dove vivono popolazioni accomunate da abitudini alimentari e stili di vita sani.

Oltre all’isola di Okinawa, fanno parte della Zone Blu la Sardegna (area Ogliastra, Barbagia e provincia di Cagliari), l’isola Ikaria del Mar Egeo (Grecia), Nikoya (Costa Rica) e Loma Linda (California).

Anche la scelta di dichiarare la dieta mediterranea e la dieta giapponese patrimonio Unesco non è casuale. Queste popolazioni longeve sono accomunate da una dieta ricca di cereali integrali, verdure e Omega 3 di pesce, alghe e frutta secca. È assente il cibo raffinato o lavorato industrialmente.

Inoltre, gli abitanti delle Blue Zones utilizzano molte spezie come curcuma, peperoncino, aglio e cipolla.

Infine, nutrono l’esercizio fisico e il benessere spirituale.

Il segreto per vivere di più e meglio

E Jose Paulino Gomes? Da quello che sappiamo lavorava come domatore di animali e andava a cavallo. La sua vita, raccontano i familiari, “era molto semplice, molto umile. La sua unicità era che non gli piaceva niente di industrializzato, solo cose di campagna, naturali. Allevava galline, maiali. Il suo cibo veniva tutto da qui, doveva essere coltivato o allevato qui. E gli è sempre piaciuto bere qualcosa”.

Ora il testimone di uomo più anziano al mondo passa al venezuelano Juan Vicente Perez Mora. Ha 114 anni e una vita semplice, scandita da alimentazione sana e attività fisica.

Anche lui, come Jose Paulino Gomes, e molti abitanti delle Zone Blu, sta vivendo tanto, a lungo, ma soprattutto meglio.