Si è spento a 77 anni il padre di Ken il Guerriero e Candy Candy: tanti messaggi d'affetto per la scomparsa di Masami Suda

Il mondo degli anime piange la scomparsa di Masami Suda, da tutti conosciuto come il padre di Ken il Guerriero. Tanti i messaggi d’affetto da parte di fan e colleghi del noto designer.

Morto a 77 anni il designer Masami Suda

Si è spento, all’età di 77 anni, il padre di Ken il Guerriero. Il noto character designer Masami Suda era nato il 16 settembre 1943 a Saitama, in Giappone, e ha passato la maggior parte della sua carriera lavorando a progetti della Toei Animation. Proprio grazie al suo personaggio di punto, Ken il Guerriero, il designer è stato apprezzato dai fan del genere anime di tutto il mondo, che ora lo ricordano con affetto.

Tanti i messaggi d’addio rivolti a Masami Suda, morto il 1 agosto 2021. La notizia della sua scomparsa, però è arrivata dopo e ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi colleghi.

Masami Suda, papà di Ken il Guerriero

Il character designer, nel corso della sua vita, ha lavorato a molti progetti di anime sia come direttore dell’animazione sia come animatore senior sin dagli anni ’60. Per diversi anni ha lavorato nella storica serie Ken il Guerriero, ma a lui si devono altri personaggi animati molto noti come Kiss me Licia e Candy Candy.

Nel corso della sua lunga carriera, Masami Suda ha anche lavorato a diversi film dei Pokémon e all’anime Street Fighter II – The Movie. Il suo ultimo impiego risale al 2014, come character designer per la serie animata Yo-Kai Watch.

Morto Masami Suda, i messaggi d’affetto

Tanti messaggi d’affetto sono arrivati dopo la notizie della morte di Masami Suda, che secondo fonti era malato da tempo. Tsukasa Kotobuki, character designer di Mobile Suit Gundam : The Origin, ha scritto: “Un’altra leggenda ci ha lasciati.

.. che la tua anima riposi in pace … Come Hokuto no Ken, le sue animazioni erano davvero incredibili. Non potevo credere a come fosse riuscito ad animare il disegno“. Anche da Hisashi Kagawa, direttore dell’animazione della serie di Sailor Moon, sono arrivate parole d’affetto: “Ho saputo che il grande animatore senior, Suda Masami-san, è morto. È un peccato essere riusciti a lavorare insieme solo su Hokuto no Ken (Ken il Guerriero ndr) e Otokojuku. Ecco una foto privata di quando l’ho visto l’ultima volta a una festa di compleanno. Ha elogiato il mio canto al Karaoke allora… non erano i miei disegni, ma ero contento . Possa la sua anima riposare in pace”.