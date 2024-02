Morto l’uomo di 57 anni di Saronno, che lo scorso 29 gennaio è stato colpito da un bancale di 400 kg.

Morto oggi l’autotrasportatore milanese

L’ennesimo incidente sul lavoro, tanti, troppi ogni giorno nel nostro Paese.

L’uomo deceduto oggi all’ospedale Niguarda a Milano era un 57enne di Saronno. Era arrivato al pronto soccorso il 29 gennaio, portato in elisoccorso in codice rosso, subito dopo l’infortunio accaduto sul posto di lavoro.

Morto l’autotrasportatore di Saronno, cos’è successo?

L’incidente mortale si è verificato in un’azienda in via del Campaccio a Settimo Milanese, ditta che produce macchine per lenti di precisione.

L’uomo 57enne, nel pomeriggio di lunedì, mentre lavorava in un capannone, è stato travolto dal bancale sul quale era posizionato un grosso macchinario di oltre 400 chilogrammi.

Attraverso le prime ricostruzioni è stato stabilito che è stato travolto dal carico durante le operazioni di scarico del camion con un muletto.

Morto l’autotrasportatore, il tragico epilogo

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito tragiche, i medici sanitari avevano accertato che l’uomo avesse ferite importanti alla testa e al torace, e per tale ragione la prognosi era riservata.

Dopo essere rimasto in condizioni critiche per alcuni giorni, questa mattina è arrivata la tragica notizia della sua morte.