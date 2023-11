Celebre soprattutto come disegnatore di Dylan Dog, ma anche per essere stato il padre di Napoleon e Jan Dix, il fumettista Carlo Ambrosini era una delle figure artistiche più rispettate nel suo mondo. L’uomo è scomparso nella giornata di ieri e a darne notizia è stata la sua Casa editrice, la Sergio Bonelli Editore.

Morto Carlo Ambrosini: il cordoglio della Casa editrice

“Ci ha lasciati Carlo Ambrosini, amatissimo autore di Napoleone e Jan Dix, ma anche di tante avventure di Dylan Dog e di numerosi altri albi e volumi pubblicati dalla nostra Casa editrice” – scrive la Sergio Bonelli Editore sul proprio sito ufficiale, ricordando così la figura di Carlo Ambrosini – “La redazione di via Buonarroti si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore”. Ambrosini è scomparso troppo presto, all’età di 69 anni.

Morte Carlo Ambrosini: la carriera

Ambrosini nasce nelle vicinanze di Brescia nell’aprile del 1954 e fin da bambino è un amante dei fumetti. Il ragazzo scompre molto presto la sua vena artistica e, dopo il diploma nel liceo di riferimento, decide di iscriversi all’Università delle Belle Arti di Brera, con il sogno di diventare pittore. In poco tempo, però, si appassiona all’arte dell’illustrazione e inizia ad affacciarsi, quando sono i primi anni ’70, al mondo delle pubblicazioni dei fumetti. Nel corso della sua carriera pubblica prima per la Casa editrice Dardo, poi segue un progetto per Mondadori, facendosi apprezare a tal punto da meritarsi un posto nello staff di ‘La Storia d’Italia a Fumetti’ di Enzo Biagi. Il fumettista fa il suo esordio su Dylan Dog nel numero 15, progetto a cui rimane legato fino alla fine degli anni ’90, quando inizia a dedicarsi a Napoleone. Negli anni Duemila, alterna i suoi compiti fra Jan Dix e un ritorno su Dylan Dog.