Il cane diventato virale come meme sul web è scomparso a causa di un cancro.

L’intero web è in lutto per la scomparsa di Balltze, alias Cheems: il cane divenuto virale come meme è morto lo scorso 18 agosto, dopo una lunga malattia, all’età di 12 anni. Il ricordo della pagina Facebook: “Non siate tristi, ricordate la gioia che ha portato al mondo”.

Morto Cheems, il cane più virale del web

Ballzte, o meglio conosciuto come Cheems, il cane diventato uno dei meme più virali del web, lo scorso 18 agosto è prematuramente morto a causa di un cancro.

L’annuncio è stato dato dalla sua pagina ufficiale Facebook che così lo ricorda:

“Si è addormentato venerdì mattina nel corso del suo ultimo intervento chirurgico alla toracentesi. Volevamo tentare con la chemioterapia o altre possibili cure per lui dopo questa operazione, ma ormai è troppo tardi. Non siate tristi, ricordate la gioia che Balltze ha portato al mondo. Uno Shiba Inu con una faccia tonda sorridente che ci unisce, che ha aiutato tantissime persone durante la pandemia e che ha portato tanta gioia a molti di voi, ma ora la sua missione è completata. Credo che stia correndo liberamente nel cielo e mangiando un sacco di cibo delizioso con i suoi nuovi amici. Rimarrà sempre dentro il mio cuore. Spero che possa continuare a portare gioia a tutti nel mondo online, questa è la mia unica umile richiesta”.

La storia di Cheems

Balltze è stato adottato da una famiglia di Hong Kong quando aveva 1 anno. La sua unicità e spontaneità hanno spinto la famiglia ha creare così per gioco un account Instagram del cane, in cui condividevano le immagini divertenti del cagnolino.

L’apice del successo lo ha raggiunto nel 2017, quando grazie a una foto di lui che sorride, l’account raggiunge i 700mila follower, diventando subito virale nel web come meme.