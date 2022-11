Morto Clarence Gilyard: aveva 66 anni

È morto l’attore statunitense Clarence Gilyard, il ranger Trivette della serie tv Walker Texas Ranger.

Star televisiva dagli innumerevoli ruoli, è morto a 66 anni dopo una lunga malattia. Ripercorriamo in suo onore le tappe più importanti del suo successo e i personaggi che ha rappresentato in una carriera durata più di trent’anni.

Gilyard, star delle serie tv americane

Gilyard ha fatto il suo esordio nel mondo cinematografico nel 1986, con il personaggio Sundown in Top gun, per poi riaffermarsi tre anni dopo nei panni di Theo, mago del computer in Die Hard.

Dal 1989 al 1993 ha totalizzato la presenza in 85 episodi di Matlock, nei panni dell’investigatore privato Conrad McMasters al fiaco di Andy Griffith. Conrad lascia il posto a Trivette che, dal 1993 al 2001 è stato il ranger (ex giocatore di football) in Walker Texas Ranger.

Da attore a professore di cinema e teatro

A confermare la notizia della morte dell’attore è stato il College of Fine Arts di Las Vegas dell’Università del Nevada, presso il quale Clarence ricopriva il ruolo di docente di cinema e teatro.

«La generosità di spirito era senza limiti, era sempre pronto a contribuire a progetti e performance quando possibile» si legge nel comunicato.