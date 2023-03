Lutto nel mondo dello sport. Il nuotatore Claudio Rais, di soli 37 anni, è morto improvvisamente. La notizia si sta diffondendo, lasciando gli ambienti sportivi sardi sotto shock.

Claudio Rais, nuotatore di 37 anni, è morto improvvisamente. La notizia della sua scomparsa sta facendo il giro degli ambienti sportivi sardi, non solo di Sassari, dove il giovane era molto conosciuto e molto stimato. Una vera e propria tragedia. Tutti si stanno interrogando su cosa possa essere accaduto ad un giovane uomo forte fisicamente, che si cimentava in una disciplina con dure regole e grandi sacrifici. A 34 anni Claudio Rais aveva fatto il bis vincendo nel 2020 la gara dei 100 metri Rana ai Campionati Regionali Sardi della Federazione Italiana Nuoto Master, che si erano svolti il 15 e il 16 febbraio nella piscina di Terramaini a Monserrato. Aveva ripreso a praticare il nuoto nel settembre 2018, allenandosi duramente per essere pronto per gare ed eventi. Era riuscito ad ottenere grandi soddisfazioni ed era anche personal trainer della Functional Training School, specializzato in preparazione atletica.

Lutto nel mondo dello sport

Claudio Rais amava molto lo sport, in particolare il nuoto. Aveva conquistato risultati importanti, che lo avevano reso molto conosciuto e stimato nell’ambiente. Il mondo dello sport è in lutto. Grande sgomento nella sua città e anche sui social, dove stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio. A partire dalla sua ex società, la Sport Full Time Sassari, per proseguire con altri atleti, amici e conoscenti. “Amico mio adesso sarai il super coach degli angeli” ha scritto una ragazza.