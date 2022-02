Non ce l'ha fatta Maurizio Bonanni, morto di Covid a 62 anni: tra i suoi post citava Einstein.

Lo scorso 4 febbraio ci sono stati due decessi a Teramo, a causa del coronavirus. Le vittime sono il signor Maurizio Bonanni (62 anni) e un’anziana di 92 anni. Il primo non era vaccinato, mentre la seconda risultava essere immunizzata.

Maurizio si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzini, dove era ricoverato da tempo. I conoscenti del 62enne lo hanno ricordato tramite alcune dichiarazioni riportate dal Messaggero, descrivendolo come “un compagnone, una persona sempre allegra che amava stare tra la gente”.

Maurizio Bonanni era molto noto sui social

Maurizio Bonanni era molto attivo sui social, dove esprimeva le sue considerazioni e perplessità circa il vaccino anti Covid. In uno dei suoi ultimi post, il 62enne aveva proposto la seguente citazione di Albert Einstein: “Il mondo non verrà distrutto da quelli che fanno del male, ma da quelli che li osservano senza far nulla”.

In realtà di citazioni ce ne sono molte altre, tra cui alcune del premio Nobel Montagnier, dove espone dubbi riguardanti la vaccinazione di massa.

“Mi sento l’ultimo pellerossa”

In un altro post, Maurizio Bonanni aveva invece proposto la foto di un nativo americano. l’indiano appare a cavallo e con il suo destriero si dirige verso il tramonto. La foto è accompagnata dalla seguente didascalia: “Mi sento l’ultimo pellerossa”.

I funerali del 62enne non si svolgeranno, in quanto era seguace del movimento Hare Krishna.