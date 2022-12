Dopo Arnaldo Pambianco un altro grave lutto scuote il mondo del ciclismo, è morto Ercole Baldini, leggenda del ciclismo che aveva 89 anni.

Il “Treno di Forlì” se n’è andato dopo essere riuscito ad entrare nella Hall of Fame del Giro d’Italia ed essere diventato uno dei protagonisti assoluto dello sport su ruota tra gli anni ’50 e ’60.

Morto Ercole Baldini, una leggenda

Baldini fu professionista per poco ma in quel poco fece tantissimo: una vera messe di titoli e vittorie. A lui andò il record dell’ora, poi un Grand Prix des Nations (l’attuale Mondiale a cronometro), e ancora un campionato italiano su pista, due campionati italiani su strada, un campionato del mondo su pista, un campionato mondiale su strada, un titolo olimpico in linea ed un Giro d’Italia (nel 1958).

Unico ad aver vinto il tris di allori

In più fu il solo ciclista ad aver vinto l’oro olimpico, il titolo mondiale ed una delle grandi corse a tappe. Da professionista e in coppia con Fausto Coppi vinse il Trofeo Baracchi. Dopo pochi anni una serie di problemi fisici fecero cadere la sua popolarità. Baldini subì un intervento chirurgico per appendicite nel 1959 e non si riprese più. Si ritirò nel 1964 ma rimase nella parte più alta della bacheca del ciclismo italiano.