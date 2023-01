Lutto nel mondo del calcio italiano: Ernesto Castano, difensore della Juventus e della Nazionale con la quale divenne campione d’Europa nel 1968, è morto all’età di 83 anni.

Morto Ernesto Castano, addio al difensore della Juve e della Nazionale del 1968

Ernesto Castano si è spento a 83 anni. La scomparsa del difensore che conquisto il titolo di campione d’Europa con la Nazionale nel ’68 ha straziato il mondo del calcio italiano. Per ricordare il calciatore, la Figc ha chiesto di rispettare un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di campionato che verranno giocate nel fine settimana.

“È un altro doloroso lutto per il calcio italiano.

Ha avuto il merito di modernizzare il ruolo di difensore centrale ed è stato protagonista dell’Italia del ’68, che ha riacceso nel Paese la passione per la Nazionale. Anche per questo gli saremo sempre grati. Castano Azzurro per sempre”, ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

Carriera

Dopo aver giocato in Serie B con il Legnano e la Triestina e dopo aver affinato la sua tecnica nella Balsamese, Castano è entrato a far parte della Juventus nel 1958.

Restò con la squadra per dodici stagioni, vincendo tre scudetti e tre Coppe Italia e indossando anche la fascia di capitano.

In Nazionale, il difensore ha esordito a novembre 1959, entrando in campo contro l’Ungheria. Presente anche al campionato del 1968 che vide l’Italia vincitrice. In questa occasione, giocò nei quarti di finale contro la Bulgaria, nella semifinale contro l’Unione Sovietica e, infine, nella finale contro la Jugoslavia.