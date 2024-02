Il mondo della radio in lutto: Gianni De Luise è morto in ospedale a 72 a causa di una malattia

Gianni De Luise, creatore di programmi radiofonici di spicco come “Los Cuarenta”, “Suburbia”, e, soprattutto, “Network Satellite” è morto all’età di 72 anni.

La malattia

Scriveva Gianni De Luise su Facebook il 15 dicembre 2023, a proposito della malattia che lo aveva colpito: “Sarò assente a lungo, il fato vuole propormi una nuova difficile avventura, che non si risolverà con una semplice degenza, ma con un lungo ricovero, che mi permetterà di essere di nuovo in forma tra di voi. Anticipo oggi gli auguri per le feste, perché mi sarà impossibile mandarveli. Vi ringrazio anticipatamente per tutti i pensieri che mi manderete e che mi daranno la forza di affrontare questa nuova dura prova. Un abbraccio a tutti a presto.”

Il suo ultimo messaggio risale invece al 29 dicembre e recitava: “Anche questo ostacolo è stato superato, ora mia attende un lunghissimo recupero. Buon Anno a tutti, confidando in un 2024 decisamente migliore”.

La lunga carriera

La carriera di De Luise inizia negli anni ’70, con le prime esperienze radiofoniche. Ma è stato il contatto con Mario Pinosa a dare una svolta decisiva, con la creazione di Italia Network. Nel corso degli anni De Luise ha sperimentato e innovato, portando in radio generi emergenti come il punk e la new wave, fino a diventare leader indiscusso nel panorama della musica dance e house.