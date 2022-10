Lutto a Seattle. La città dice addio ad Eclipse. Il padrone del cane che prendeva l'autobus da solo, ha detto che è morto nel sonno.

Seattle, città degli Stati Uniti d’America, piange la scomparsa di Eclipse. Era il cane più amato della città perchè ormai prendeva sempre il solito bus e, da sola, raggiungeva il suo parco preferito.

Morto il cane che da anni prendeva l’autobus da solo per andare al parco: addio a Eclipse

Si è spenta nel sonno, a 10 anni, la cagnolina di Jeff Young, che era solito portarla al parco. Un giorno, però, Eclipse, questo il nome del cane, in piena autonomia, non aspettò che il padre padrone finisse di fumare e sali su un autobus orientanosi perfettamente. Il suo capolinea era Belltown Dog Park, il suo parco preferito.

Il ricordo di Eclipse

Ora Eclipse non porterà le sue quattro zampe in quel bus o in quel parco, ma resterà nel cuore della città e dei cittadini di Seattle.

L’annuncio della sua morte è stato dato dal suo padre, Jeff Young, che in passato, sui Social Network, aveva parlato di un tumore. A ricordare Eclipse anche King County Metro, che ha scritto su Twitter: “Eclipse era un cane super dolce, famoso in tutto il mondo, che cavalcava un autobus e una vera icona di Seattle. Hai portato gioia e felicità a tutti e l’hai mostrato noi tutti che i buoni cani apparteniamo all’autobus”.