Il cantante irlandese e fondatore della band folk-punk Pogues, Shane MacGowan, è morto a 65 anni. Il gruppo, di cui è stato a lungo leader, è stato attivo tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso.

Morto il cantante irlandese Shane MacGowan

Nato il 25 dicembre 1957 a Royal Tunbridge Wells, in Inghilterra, MacGowan ha vissuto tutta la sua infanzia in Irlanda. Da ragazzo, si è trasferito a Londra, entrando in contatto con la scena musicale punk estremamente vivace nella capitale del Regno Unito. All’inizio degli anni ’70, ha fondato il suo primo gruppo, The Nipple Erectors, che riuscì ad aprire concerti di band come Clash e Jam.

Nel 1981, poi, MacGowan ha fondato i Pogues, dopo aver incontrato Spider Stacy e Jem Finer.

LEGGI ANCHE: Romina Power e il messaggio alla figlia Ylenia

Carriera e problemi di salute

In un primo momento, la band venne battezzata Pogue Mahone ossia una storpiatura dell’espressione gaelica irlandese póg mo thóin (“baciami il c*lo”). Successivamente, i membri del gruppo scelsero di optare per The Pogues.

Negli anni ’80, il gruppo musicale riscosse grande successo. Tra i suoi brani più conosciuti c’è Fairytale of New York del 1987. La canzona è considerata una delle migliori canzoni di Natale mai scritte.

Nel 1991, MacGowan decise di lasciare i Pogues. Sull’addio, incisero anche i suoi problemi di dipendenza da alcol ed eroina. Dal 2015, era costretto alla sedia a rotelle e soffriva di svariati problemi di salute, insorti a seguito di una caduta che gli provocò la frattura del bacino. A ottobre 2023, invece, gli è stata diagnosticata una encefalite virale.