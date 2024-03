Il neonato era stato coinvolto in un drammatico incidente mentre si trovava alla fermata dell'autobus di West Portal a San Francisco

Sabato un’auto si è schiantata contro una fermata dell’autobus di West Portal a San Francisco, causando 4 morti.

Morto il neonato investito a San Francisco

Il neonato era l’unico sopravvissuto, sebbene le sue condizioni siano apparse sin da subito molto critiche. Il piccolo è stato immediatamente ricoverato all’ospedale, ma nonostante tutti i tentativi non c’è stato nulla da fare. Nel momento dello schianto un uomo e un bambino sono morti sul colpo. La donna, invece, è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Chi erano le vittime

Secondo le prime ricostruzioni tutte e quattro le vittime si trovavano alla fermata tra Ulloa Street e Lenox Way. I media locali hanno raccontato che si trattasse di una famiglia che stava aspettando l’autobus per andare allo zoo. Matilde Ramos Pinto di 40 anni, Diego di 38 anni e i due figli Joaquim di circa un anno e il fratellino di due mesi, avevano organizzato quella giornata per festeggiare l’anniversario di matrimonio.

La dinamica dell’incidente

Il San Francisco Chronicle ha riferito che anche la conducente del SUV è stata trasportata in ospedale. Mary Fong Lau, 78 anni, stava guidando contromano lungo la strada, ad alta velocità. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e gli agenti di polizia, che provvederanno a determinare le responsabilità della tragedia.