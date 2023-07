Morto il rapper Walino, il ricordo commosso di Clementino

“Mi ha accolto come un fratello”, così il rapper Clementino che ha ricordato l’amico e collega Walino. La vita del rapper di Bari, si è spenta prematuramente a causa di una brutta malattia a 42 anni. I due avevano persino steso una bella collaborazione, tanto che è possibile ascoltarli nel brano del 2012 “Generazione80”.

Il legame tra i due rapper era molto speciale: si erano anche visti pochi giorni prima della morte del rapper barese, un momento significativo che si è impresso per sempre nella memoria di Clementino.

Morto Walino, il ricordo di Clementino

Il rapper di Avellino, classe 1982, aveva ricordato già nei giorni precedenti la scomparsa di Walino con un piccolo video su Instagram: “Buon viaggio vita mia, mi mancherai fratellino mio , non riesco nemmeno a scrivere un messaggio decente, ci siamo svegliati stamattina tutti con questa brutta notizia. Hai combattuto come un leone fino alla fine. Che la terra ti sia lieve. Napoli & Bari Connection RIP NICO WALINO TI amo fratellino mio”.

“Mi ha sempre accolto come un fratello”

In occasione del funerale del rapper barese, morto a soli 42 anni, Clementino ha preso la parola: “Noi siamo venuti da Napoli perché Walino è un ragazzo che abbiamo sempre rispettato, un grande amico. Io ci sono stato sette anni insieme nello studio perché io vivevo a Bari, avevo una fidanzata qui e lui mi ha sempre accolto come un fratello”, sono le parole dell’artista in un video che è stato pubblicato da “La Repubblica”.