Morto in Florida l’attore Art Metrano: l'annuncio su Instagram del figlio Harry: "Non ho mai incontrato qualcuno che abbia superato più avversità di lui"

È morto in Florida all’età di 84 anni l’attore Art Metrano, il volto Usa e mondiale che per tutti era e resterà sempre il tenente Mauser di “Scuola di Polizia”. Quel ruolo, giunto all’apice di una carriera ricca di soddisfazioni, Metrano lo aveva interpretato e reso iconico nel terzo e quarto episodio del film cult di Hollywood.

I media locali e le agenzie che hanno battuto la triste notizia dicono che Metrano è morto per cause naturali, questo dopo che nel 1989 era rimasto tetraplegico. Il ruolo e la nicchia da cui era partito Metrano specie negli Stati Uniti è fondamentale: lui era uno “stand up comedian”, un comico cioè che cristallizza il suo ruolo su un palco, senza quarta parete e senza maschera, e che intrattiene il pubblico con le sue gag.

Un comico da palcoscenico di razza: morto l’attore Art Metrano

Aveva partecipato a programmi di culto come il Johnny Carson Show, il The Tonight Show e il The Dean Martin Show. La notizia della morte di Art Metrano l’ha data suo figlio Harry con un commosso post su Instagram. A corredo di quell’annuncio social Metrano Jr ha anche pubblicato diverse foto di suo padre. Ed ha scritto: “È con il cuore pesante che scrivo queste parole. Ieri ho perso il mio migliore amico, il mio mentore, mio padre.

Era e sarà sempre l’uomo più duro che conosca. Non ho mai incontrato qualcuno che abbia superato più avversità di lui“.

È morto l’attore Art Metrano: l’annuncio social del figlio Harry

Ed Harry ha chiosato così la sua nota, a sottolineare quel carattere ferreo e quella fibra d’acciaio che tanto parevano stridere con la verve comica di suo padre: “Ha combattuto e vinto così tanto negli anni che l’ho sempre considerato indistruttibile, ma la verità è che non viviamo per sempre sulla terra, ma lo spirito di una persona può vivere per sempre dentro di te.

Papà, farai sempre parte di me e io continueremo a vivere la tua eredità”. Perciò a parere di Harry “quando qualcuno ha inventato la citazione, ‘le leggende non muoiono mai’, sono abbastanza sicuro che stessero parlando di te papà”.

Morto l’imbranato tenente Mauser, alias l’attore Art Metrano

Poi la chiosa triste: “Ti voglio bene e mi manchi così tanto! Un giorno ci rivedremo. Riposa in paradiso. Ora sei il mio angelo custode”. Nel ruolo del tenente Mauser Metrano aveva interpretato un tipo molto particolare di “vilain”, di cattivo stereotipato del cinema: nemico giurato di Mahoney ed alleato del perfido Proctor, era tuttavia così imbranato che alla fine suscitava simpatia per i guai che la sua stessa cattiveria gli faceva ritorcere contro.