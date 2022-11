È morto all’età di 49 anni Jason David Frank, il celebre attore divenuto noto in contesto internazionale nel ruolo di Tommy Oliver ossia il Green Ranger della serie Mighty Morphin Power Rangers.

Morto Jason David Frank, il Green Ranger dei Power Rangers: aveva 49 anni

L’attore Jason David Frank si è spento improvvisamente all’età di 49 anni: la notizia è stata diffusa nella mattinata di domenica 20 novembre e ha sconvolto i fan di tutto il mondo. Secondo quanto riportato dai siti americani, il Green Ranger della serie Mighty Morphin Power Rangers stava divorziando dalla moglie e, a causa della separazione, era affetto da una forte depressione.

Al momento, non sono ancora state rivelate le cause della morte di Frank non è ancora stata esclusa l’ipotesi del suicidio. Intanto, la famiglia dell’artista non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale sul decesso del 49enne.

Il post di Mike Bronzoulis su Facebook

La drammatica notizia è stata annunciata dall’allenatore e amico del Green Ranger, Mike Bronzoulis, che ha scritto su Facebook: “Riposa in Pace fratello di madre diversa. Sono ancora sotto shock.

Mi sento male. Mi ha chiamato, mi ha lasciato un messaggio e io ci ho messo troppo tempo. Jason era un buon amico per me e mi mancherà. Prego per sua moglie Tammy e i loro figli, prego che Dio vi faccia superare questo momento difficile”.