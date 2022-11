L'attore Leslie Philips, che aveva prestato la voce al cappello parlante in Harry Potter, è scomparso a 98 anni.

Il modno del cinema piange Leslie Philips, il celebre attore britannico che aveva dato voce al mitico cappello parlante di Hogwarts nella saga di Harry Potter.

Leslie Philips è morto

A 98 anni si è spento l’attore britannico Leslie Philips, conosciuto in tutto il mondo per ave prestato la voce al cappello magico di Harry Potter.

Nel 2015 l’attore aveva avuto un infarto e da quel momento le sue condizioni di salute erano risultate precarie. Nonostante abbia lavorato a lungo nel cinema, Philips non aveva mai abbandonato il suo primo grande amore, il teatro, e nel corso della sua carriera si era aggiudicato numerosi premi e riconoscimenti sia come attore che come doppiatore. L’attore aveva lavorato in più di 150 film e decine di produzioni tv.

Inoltre è stato insignito con il titolo di commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico ed era stato nominato ai premi BAFTA.

Leslie Philips: la vita privata

L’attore era stato sposato in tutto tre volte e aveva avuto cinque figli. La prima moglie, Penelope Bartley, gli era stata legata dal 1948 al 1965. A seguire, nel 1982, Philips era stato sposato con Angela Scoular, da cui si era separato nel 2011.

Nel 2013 era convolato a nozze per la terza volta, con Zara Carr. I figli dell’attore sono Claudia, Caroline, Andrew, Daniel e Roger Philips. Alcuni di loro avevano seguito le sue orme intraprendendo la carriera nel mondo dello spettacolo.