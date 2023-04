Addio a Norman Reynolds. Lo scenografo britannico, che in carriera ha progettato scenografie per il primo film della saga di ‘Guerre Stellari‘ e del primo ‘Indiana Jones‘, che gli valsero due Oscar. S’è spento a 89 anni.

Morto lo scenografo Norman Reynolds: vinse due Oscar per ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’

Ad annunciare la scomparsa del noto scenografo è stata la Bbc attraverso un comunicato divulgato dalla famiglia di Reynolds: “Norman era un marito, un padre, un suocero, un nonno e un bisnonno adorabili. Non si direbbe che dietro la sua apparenza modesta, divertente e affabile, si celava un production designer di enorme talento che ha dato vita a molti dei film che tutti amiamo attraverso le sue scenografie“.

Nella nota inoltre s’aggiunge: “Era stupito dalla base di fan che il suo lavoro aveva creato e da quanto il suo lavoro significasse per loro. Ma soprattutto amava e si rallegrava della sua numerosa e crescente famiglia. È morto serenamente con la moglie Ann e le tre figlie al suo fianco“.

Una carriera straordinaria. Spielberg: “Era un artista incredibile“

Nato a Londra il 26 marzo del ’34, ha collezionato in carriera molteplici esperienze su alcuni dei set cinematografici di maggior successo della storia, proprio come quello di ‘Star Wars‘, quel primo capitolo di ‘Guerre stellari‘, firmato George Lucas, per cui realizzò il pianeta Dagobah dove il maestro Yoda si era ritirato in esilio, ma anche la camera di congelamento al carbonio in cui Han Solo viene ibernato, insieme alla sala del trono dell’Imperatore.

Norman Reynolds in carriera ha poi lavorato per Steven Spielberg, creando le scenografie del primo, storico capitolo della saga di ‘Indiana Jones‘: ‘I predatori dell’arca perduta‘ nel 1981, che gli valse il secondo Oscar in carriera, bissando poi nel 1987 per ‘L’impero del sole‘.

“Possedeva quella rara combinazione di umiltà e genialità assoluta“, ha detto di lui Spielberg. Il regista ha poi sottolineato come fosse “un artista incredibile“.

Ma non finisce qui. Norman Reynolds ha lavorato anche alla progettazione di pellicole di enorme successo quali ‘Superman‘, ‘Alien 3‘, ‘Nel fantastico mondo di Oz‘, ‘Alive – Sopravvissuti‘ e il primo capitolo della saga ‘Mission impossible‘ con Tom Cruise. Oggi il cinema piange un peso massimo della sua storia.