Lo chef Riccardo Zebro trovato morto in un appartamento di New York: mistero ...

Lo chef Riccardo Zebro trovato morto in un appartamento di New York: mistero ...

Cassina in lutto per la morte di Riccardo Zebro, chef di 34 anni. L’uomo è stato trovato morto nel suo appartamento di New York ed è mistero sulle cause del decesso.

Morto Riccardo Zebro, lo chef trovato nel suo appartamento di New York: mistero sulle cause

Riccardo Zebro, chef 34enne di Cassina, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York, ma per il momento non si conoscono le cause del decesso. La famiglia ha già avviato le pratiche per il rientro della salma in Italia. Al momento non ci sarebbero indagini in corso, ma le cause del decesso restano un mistero.

Riccardo Zebro trovato morto nel suo appartamento a New York: chi era

Riccardo Zebro era un giovane cuoco emigrato da anni. Nel piccolo centro in cui è cresciuto è stato portiere nella squadra di calcio di casa. Dopo gli studi e il passaggio nelle cucine più importanti di Milano come stagista, era diventato chef de parte ed era andato a lavorare in resort di lusso alle Bermuda e in un ristorante del West Village. Era atteso a casa a settembre per le vacanze, che trascorreva sempre con famiglia e amici. “Riccardo era uno dei figli più luminosi della nostra comunità che ha trovato fortuna lontano da Cassina, ma che si è sempre portato il suo paese e la sua gente nel cuore” ha dichiarato la sindaca Elisa Balconi, sconvolta dalla notizia.