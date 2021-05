Morto schiacciato dal trattore che stava guidando: Nicola M. scomparso a 16 anni. Era dai vicini quando a loro insaputa ha pensato di farsi un giro

Morto schiacciato dal trattore che stava guidando: così Nicola M. è tragicamente scomparso a 16 anni nella campagna di Guasila, nel sud della Sardegna. Secondo una ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia il ragazzo si trovava a casa di alcuni vicini e ad un certo punto ha avuto l’idea di prendere il loro trattore a loro insaputa.

Senza che nessuno si accorgesse di nulla perciò Nicola è salito sul mezzo e lo ha messo in moto.

Probabilmente, sempre secondo una linea investigativa accreditata dagli operanti, il giovane aveva intenzione di farsi un giro nelle campagne circostanti e restituire il mezzo, ma qualcosa è andato storto ed una “innocua” bravata si è trasformata in una tragedia immane.

Pare che Nicola abbia iniziato a percorrere i viottoli sterrati che nelle campagne delimitano i poderi, poderi che a volte sono adiacenti ma in dislivello anche marcato. Ad un certo punto ha raggiunto quello che ogni guidatore esperto di trattore se essere un punto critico, anche per i più avvezzi alla guida: una salita molto ripida.

In quelle circostanze c’è sempre il pericolo che il mezzo, a giri bassi ma con forza costante, si “imbarchi” di fianco o addirittura all’indietro; in quel caso il pericolo è gravissimo e concreto, specie se il mezzo non ha la barra salva abitacolo, è aperto o se il conducente non è lesto a saltar via. E purtroppo è quello che è successo a Nicola: il mezzo si è ribaltato e l’adolescente è morto schiacciato da quell’immane peso, come accaduto a tanti lavoratori. I vicini e proprietari del mezzo si sono accorti della tragedia e hanno dato l’allarme: purtroppo però soccorritori del 118 e forze dell’ordine altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del giovane.

Purtroppo incidenti simili, anche a causa di un parco macchine agricole italiano mediamente molto obsoleto, sono ancora troppo frequenti. La procura di Cagliari ha sequestrato il trattore e “trattenuto” la salma in attesa di valutare in punto di procedura l’opportunità di un esame necroscopico sterno o di un’autopsia. I rilievi degli operanti sono stati verbalizzati e verranno incrociati con le dichiarazioni a verbale dei proprietari del mezzo.